Rapper 50 Cent entra com pedido de proteção contra falência

O rapper americano 50 Cent, ganhador de um Grammy em 2010, entrou com pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, 13, com seu nome verdadeiro, Curtis James Jackson.

O cantor, conhecido pelos sucessos Candy Shop e That Ain't Gangsta, registrou seus bens e dívidas de US$ 10 milhões e US$ 50 milhões, respectivamente.

Os documentos de falência foram apresentados na Corte de Falências dos Estados Unidos em Hartford, Connecticut. O advogado do rapper não estava disponível para comentar o caso.

O pedido judicial foi feito dias depois de um tribunal ter determinado ao rapper o pagamento de US$ 5 milhões a uma mulher que o processou pelo vazamento de um vídeo de sexo, segundo informou a agência Associated Press.