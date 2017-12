Ranking mostra músicas mais tocadas de Raul Seixas no Brasil

Ok, eles tocam Raul. Mas qual do Raul? A resposta ao pedido disseminado pelas plateias do País, o quase temeroso "toca Raúl!", pode estar nas listas que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (Ecad) divulgou nesta semana.

Antes de se tocar, ou de pedir por Raul, pode ser interessante saber quais as dez músicas do roqueiro são as mais interpretadas e quais as mais gravadas no País.

O levantamento feito pelo Ecad é inédito, elaborado como forma de lembrar, nesta quinta-feira, 21 de agosto, dos 25 anos sem Raul. Os rankings levam em consideração execuções em rádios, shows, casas de festas, música ao vivo e casas de diversão nos últimos cinco anos. Audições via internet ou downloads não constam no controle do Ecad.

A segunda lista mostra as dez músicas de Raul mais regravadas até hoje. O artista tem, ao total, 299 obras e 322 fonogramas cadastrados no banco de dados do escritório.

As dez músicas mais executadas de Raul Seixas:

1 - Maluco beleza (Claudio Roberto/Raul Seixas)

2 - Tente outra vez (Paulo Coelho/Marcelo Motta/Raul Seixas)

3 - Metamorfose ambulante (Raul Seixas)

4 - Aluga-se (Claudio Roberto/Raul Seixas)

5 - Gita (Paulo Coelho/Raul Seixas)

6 - Medo da chuva (Paulo Coelho/Raul Seixas)

7 - Cowboy fora-da-lei (Claudio Roberto/Raul Seixas)

8 - O carimbador maluco (Raul Seixas)

9 - Eu nasci há dez mil anos atrás (Paulo Coelho/Raul Seixas)

10 - Ainda queima a esperança (Mauro Motta/Raul Seixas)

As dez obras mais regravadas de Raul Seixas:

1 - Medo da chuva

2 - Gita

3 - Se ainda existe amor

4 - Maluco beleza

5 - Metamorfose ambulante

6 - Ainda queima a esperança

7 - Tente outra vez

8 - Como vovó já dizia

9 - O trem das setembro

10 - Cowboy fora-da-lei