Rammstein e Marilyn Manson estão entre os destaques do Maximus Festival

São Paulo sediará, em 7 de setembro, a primeira edição do Maximus Festival. Serão 12 horas, que reunirão 11 bandas internacionais e 5 nacionais, no Autódromo de Interlados.

Em apenas um dia, público poderá conferir atrações do novo cenário do rock mundial, em três palcos dispostos no Autódromo de Interlagos.

Palco Maximus terá Rammstein, Disturbed e mais três bandas norte-americanas, Hellyeah, Halestorm e Hollywood Undead.

No palco Rockatansky, shows de hard rock como Marilyn Manson, Bullet for My Valentine, Black Stone Cherry, Shinedown, Steve 'n' Seagulls e Doctor Pheabes.

E no palco Thunder Dome, apresentação dos ingleses RavenEye e as bandas brasileiras Project 46, Farfrom Alaska, Woslom e Ego Kill Talent.

MAXIMUS FESTIVAL

Dia 7 de setembro

Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261)

Classificação etária: 16anos. Menores de 16 anos apenas com pais / responsáveis legais

Horário de Abertura dos Portões: 11h

Horário Shows: Das 12h30 às 23h

Ingressos: R$ 420,00/ R$ 800.

Venda: http://www.livepass.com.br/event/maximus-festival/