Rainhas do pop derrotam Arctic Monkeys no Reino Unido As rainhas do pop Beyoncé e Shakira derrotaram a concorrência da banda Arctic Monkeys e coroaram a parada britânica de singles com seu dueto Beautiful Liar, anunciou a Official UK Charts Company. Os roqueiros da banda independente de Sheffield foram obrigados a contentar-se com o segundo lugar obtido por seu single Brianstorm, canção de seu segundo álbum, Favourite Worst Nightmare, que será lançado nesta segunda-feira, 23. O primeiro CD dos Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not, vendeu 1,2 milhão de cópias no Reino Unido, 364 mil das quais na primeira semana. O single que foi Número 1 na semana passada Give It To Me, do produtor de hip-hop Timbaland, Justin Timberlake e Nelly Furtado, caiu para a terceira posição. Outros singles que estão em ascensão entre os Top 10 estão Because of You, do artista de R&B Ne-Yo (sexta posição), e I Wanna Have Your Babies, da cantora pop londrina Natasha Bedingfield (sétima). Mais destaques Na parada de álbuns, a roqueira canadense Avril Lavigne saiu à frente com seu lançamento The Best Damn Thing. Lavigne, que teria recentemente pago US$ 4,25 milhões (R$ 8 milhões) por uma casa com oito quartos de dormir em Los Angeles, também está bem posicionada na parada de singles, na qual ocupa o quarto lugar com uma faixa de seu novo álbum Girlfriend. Version, o novo álbum do produtor nova-iorquino Mark Ronson, foi o segundo colocado na parada, e o Número 1 da semana passada Because Of The Times, da banda de rock do Tennessee Kings of Leon, desceu para o terceiro lugar. Outro recém-chegado na parada de álbuns foi Year Zero (sexta posição), da banda de rock alternativo Nine Inch Nails.