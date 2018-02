Raggabund, banda alemã de reggae e cumbia, vem ao Brasil pela primeira vez

Reggae alemão? Cumbia com sotaque germânico? A banda Raggabund, formada pelos irmãos Paco Mendoza e Don Caramelo, vem mostrar ao público brasileiro o que os discos deles já diziam: sim, é tudo isso é possível.

O grupo fará sua estreia em solo nacional em setembro e outubro deste ano, com shows em cinco cidades do País. A turnê foi organizada pelo Goethe-Institut e pelo PASCH! – Projeto Escolas: uma parceria para o futuro.

As apresentações serão realizadas em duas partes. Em setembro, a banda passa por São Paulo (Centro Cultural São Paulo, dia 19), Salvador (Museu de Arte Moderna, dia 26) e Brasília (Praça dos Três Poderes, dia 27).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No meio tempo, dia 24 de setembro, às 14h, o Raggabund, fará um show exclusivo para o canal do YouTube ShowLivre.com, com transmissão ao vivo.

Depois disso, o grupo fará uma passagem por Chile, Uruguai e Argentina, até voltar em outubro para as performances em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna, dia 16) e Rio de Janeiro (Teatro Rival, em um evento fechado, dia 21).

Apresentações no Equador, Bolívia, Colômbia e Perú completam o debute em território sul-americano. São 15 anos de banda, dois discos lançados e um outro, chamado Buena Medicina, em vias de lançamento. É possível ouvir uma prévia do novo álbum no player abaixo:

A turnê brasileira do Raggabund:

São Paulo

Dia 19 de setembro

Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Sala Adoniran Barbosa

Rua Vergueiro, 1.000 - Paraíso

19h

Entrada franca

Tel.: 11 3397 4002

* Este show faz parte da programação do Mês da Cultura Independente.

Salvador

Dia 26 de setembro

Museu de Arte Moderna (MAM)

Av. Contorno s/n – Solar do Unhão

18h

Ingressos: R$ 7,00 / meia R$ 3,50

Informações: http://www.jamnomam.com.br

Brasília

Dia 27 de setembro

Praça dos Três Poderes

20h

Entrada franca

Porto Alegre

Dia 16 de outubro

Auditório Araújo Vianna

Av. Osvaldo Aranha, 685 – Parque Farroupilha

Capacidade: 3.000 pessoas

Entrada Franca

Rio de Janeiro

Dia 21 de outubro

Teatro Rival - Evento Fechado

Para mais informações: (21) 3804 8201