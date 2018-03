Rafah Neves vai tocar no Rock in Rio

Com mais de 175 mil votos, Rafael Neves, 24 anos, venceu a votação que escolheu qual dos vencedores do Prêmio Musique, realizado pelo Estado, irá fazer um show no Rock in Rio. Rafah e sua banda F292, que musicaram a letra Alguém, de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, se apresentarão sábado, dia 1º, no palco Sunset. O 2º lugar, Sérgio Bello, autor da música para a letra Qual a Cor do Amor, de Cazuza, ficou perto, com mais de 170 mil votos.

Rafael Ferreira Neves, morador de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, teve sua música escolhida por Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, como a melhor da 3.ª edição do Musique. A letra inédita de Dinho, Alguém, ganhou parcerias do Brasil todo e de quatro países do exterior que se inscreveram no projeto.

Além de tocar no palco Sunset do Rock in Rio, Rafael gravou um clipe com a produtora Jotaeme e participou da regravação da música no estúdio Mosh, com produção do renomado David Corcos.

Classificação final

Edição Dinho Ouro Preto - Rafah Neves - 48,18% (175.231 votos)

Edição Cazuza - Sérgio Bello - 47,13% ( 170.952 votos)

Edição Tom Zé - André Lima - 3,68% (13.343 votos)

Edição Arnaldo Antunes - Oleives - 0,45% (1.638 votos)

Edição Sérgio Dias - Nino - 0,44% (1.538 votos)