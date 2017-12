Radiohead revela alguns locais de shows de sua turnê européia NOVA YORK (Billboard) - O Radiohead divulgou em seu Web site (www.radiohead.com/tourdates) algumas informações sobre a turnê que fará na Europa no próximo ano, mas, de maneira tipicamente misteriosa, deixou de revelar a maioria das datas e dos locais dos shows. Os únicos shows sobre os quais já se tem informações completas sobre data, cidade e local são as apresentações em Milão (18 de junho na Civica Arena) e nos festivais alemães Hurricane (20 de junho) e Southside (22 de junho). O Radiohead também vai se apresentar no festival Daydream, de Barcelona, em junho, e, no início de julho, no festival dinamarquês Roskilde. Além disso, a banda tem planos de passar pelas seguintes cidades em junho: Dublin (dois shows), Paris (dois), Nimes, França (dois), Londres (dois), Glasgow e Manchester. Em julho, o Radiohead irá a Amsterdã, Bélgica e Berlim. O grupo vai divulgar seu novo álbum, "In Rainbows," que os fãs podem adquirir pela Internet pelo preço que eles próprios escolherem. O álbum será lançado em CD no dia 10 de janeiro, na América do Norte, e em 31 de dezembro no resto do mundo.