Radiohead quebra o silêncio e lança o álbum 'A Moon Shaped Pool'

Os britânicos do Radiohead divulgaram neste domingo, 8, a edição digital do seu novo álbum, 'A Moon Shaped Pool'. O álbum físico está anunciado para sair em pouco mais de um mês, dia 17 de junho. Além dos singles 'Daydreaming' e 'Burn the witch', que já haviam sido divulgados na semana passada, apareceram as outras canções que formam o álbum. Elas são 'Decks dark', 'Desert island risk', 'Full stop', 'Glass eyes', 'Identikit', 'The numbers', 'Present tense', 'Tinker tailor soldier sailor rich man' e 'True love waits'.

O álbum aparece depois de uma ofensiva da banda contra a divulgação pelas redes sociais. Eles apagaram todas as referências ao grupo na web, incluindo Facebook, Google e Twitter. Até mesmo a página oficial da banda saiu do ar, um ato que levantou suspeitas de ter intenções marketeiras. Na última sexta, o grupo reapareceu com a divulgação do single 'Daydreaming', com um video dirigido por Paul Thomas Andersen, no qual o vocalista, Thom York, perambula por uma casa vazia e um hospital.

O nono álbum do Radiohead é o primeiro desde 2011. Ele está disponível nas plataformas iTunes, Apple Music e Tidal. A versão digital sai por US$ 13, o CD custará US$ 14,50 e o vinil, US$ 29. A nova turnê da banda começa dia 20, na Holanda. Os países seguintes são França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e México.