Radiohead libera canção inédita para download

A banda inglesa de rock Radiohead liberou sua nova música para download gratuito nesta segunda-feira, 17, segundo o blog oficial do grupo. A canção, chamada ‘These are my twisted words’, vazou na internet na semana passada e então foi colocada para ser baixada no W.a.s.t.e., site oficial de vendas do Radiohead.

No blog da banda, o guitarrista Jonny Greenwood fala sobre a nova música e também sobre o material inédito que o Radiohead está preparando. "Nós estivemos por um tempo em estúdio, e essa é uma das primeiras (músicas) que terminamos. Estamos bem orgulhosas dela", conta Greenwood. "Existe mais material em diferentes estágios de finalização, mas foi essa música que nós ensaiamos recentemente, e provavelmente iremos tocá-la nos próximos shows", revela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa não é a única música nova que poderá fazer parte do novo trabalho do grupo. Há algumas semanas, a banda lançou na internet um single que se chama ‘Harry Patch (In memory of)’. A música é uma homenagem ao veterano de guerra Harry Patch, que morreu aos 111 anos no dia 25 de julho. Patch era o último inglês vivo que lutou na Primeira Guerra Mundial.

Na época do lançamento, o vocalista Thom Yorke falou a respeito. "A maneira como ele falava sobre a guerra teve um efeito profundo em mim. Ele virou a inspiração para uma música que começamos a gravar semanas antes de sua morte. (...) Espero que a canção faça justiça à sua memória como último sobrevivente", comentou.

Sem álbuns

Para a surpresa e tristeza dos fãs, Yorke revelou em entrevista a revista "Believer" que a banda não quer mais lançar álbuns. "Nenhum de nós quer voltar a essa bagunça criativa de um disco de longa duração novamente", explica o vocalista.

"Funcionou em ‘In rainbows’ porque nós tínhamos uma ideia fixa sobre o que queríamos. Mas todos nós concordamos que não podemos entrar em uma dessas de novo. Isso nos mataria", explica.

A desistência não quer dizer que Yorke despreze o formato. "Obviamente, existem coisas incríveis em fazer álbuns. Mas ‘In rainbows’ tinha uma estética particular, e eu não consigo nem imaginar a ideia de fazer tudo aquilo novamente. Não que seja ruim. Mas não dá", completa.