Radiohead libera a música 'I Promise'

O Radiohead divulgou uma versão de estúdio da música I Promise. A canção é uma das três faixas inéditas que vão estar na reedição de OK Computer, que se chama OKNOTOK. A banda mostrou a composição pela primeira vez na última quinta-feira, 1º, na BBC Radio.

Apesar de o grupo ter apresentado a canção ao vivo na turnê de 1996, antes do lançamento de OK Computer, em 1997, uma versão em estúdio nunca havia sido divulgada. Aqueles que fizeram a compra antecipada da edição comemorativa de 20 anos do disco receberam um download digital de I Promise. OKNOTOK também contará com as faixas inéditas Lift e Man of War, além de uma versão remasterizada do disco original.