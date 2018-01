Radiohead lança seu novo álbum no iTunes

O Radiohead concluiu um acordo com o iTunes para lançar seu próximo álbum, intitulado In Rainbows, no site de vendas digitais da Apple. O grupo fazia parte do cada vez menor grupo de músicos que não tem suas músicas disponíveis para compra e download no iTunes. O álbum inteiro irá custar no iTunes 7,99 libras esterlinas (R$ 28), e será vendido sem os mecanismos anti-cópia conhecidos como DRM, ou seja, qualquer um poderá copiá-lo. In Rainbows foi lançado inicialmente no site do Radiohead, em uma experiência sem precedentes: o grupo convidou os fãs a pagar quanto quisesse para baixar o álbum. Alguns não pagaram nada (a maioria), mas outros pagaram 99,99 libras esterlinas (15 pessoas ao todo, segundo os próprios músicos). O Radiohead havia deixado a gravadora EMI dois meses atrás, possibilitando assim a venda experimental a preço livre. Junto à sua estréia no iTunes, In Rainbows será lançado nos próximos dias também em CD.