Radiohead está entre as atrações do Grammy 2009

Os ingleses do Radiohead estão entre as atrações confirmadas para o palco do 51.º Grammy, que acontece em 8 de fevereiro, em Los Angeles, informa o site da revista NME. A banda concorre em cinco categorias, entre elas, a de melhor álbum, por In Rainbows. Veja também: Confira a lista de indicados às principais categorias do Grammy 2009 Ainda segundo o site da revista, Paul McCartney fará uma apresentação conjunta com o músico Dave Grohl (vocalista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana). Os rappers Jay-Z, Lil' Wayne, T.I. e Kanye West também são esperados para cantar Swagga Like Us. Em 20 de março, o Radiohead fará show no Just a Fest, no Rio de Janeiro. Dois dias depois, os ingleses tocam em São Paulo. Os shows de abertura do grupo ficarão por conta dos alemães do Kraftwerk. A banda brasileira Los Hermanos também promete tocar no festival, o que marcaria o fim do recesso.