Radiohead e ex-Led Zeppelin disputam Prêmio Mercury 2008

O disco "In Rainbows", do Radiohead, vai enfrentar 11 outros álbuns, incluindo "Raising Sand", de Alison Krauss e do ex-líder do Led Zeppelin, Robert Plant, no Prêmio Mercury, um dos mais prestigiados da música britânica. Entre os outros indicados ao prêmio de melhor disco, estão "The Age of the Understatement", do The Last Shadow Puppets, com participação de Miles Kane, do Rascals, e de Alex Turner, do Arctic Monkeys. "Este é um ano memorável e rico para a música britânica", disse Simon Frith, presidente do júri. "O que é mais impressionante é a elasticidade e a flexibilidade do disco como forma de organizar a produção de músicas. Ele continua a ser uma fonte sem concorrência de invenção musical e de imaginação, uma forma de conectar as músicas, explorar temas e desenvolver sons", afirmou. Os 12 álbuns indicados neste ano foram escolhidos por um painel independente com mais de 240 discos que entraram nas paradas de sucesso do Reino Unido. Entre os vencedores do prêmio Mercury em anos anteriores, estão the Klaxons, Arctic Monkeys, Antony and the Johnsons e Franz Ferdinand. O anúncio dos vencedores será feito ao vivo no canal BBC2, no dia 9 de setembro. (Reportagem de Mike Collett-White)