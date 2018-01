Radiohead é confirmado como atração do Glastonbury

LONDRES - O Radiohead foi anunciado como uma das principais atrações da próxima edição do Festival de Glastonbury. Emily Eavis, organizadora do evento, confirmou a informação nesta quinta-feira, 20.

A assessoria da banda afirmou que eles vão tocar no palco principal, o Pyramid Stage, na noite de abertura do festival, no dia 23 de junho. Os boatos já vinham circulando desde a quarta-feira, quando uma foto com o logo da banda (uma cabeça de urso estilizada) desenhado na grama foi postada no site do evento.

O Radiohead já tocou no festival - o mais importante do verão britânico - em duas outras ocasiões, em 1997 e 2003. O guitarrista Ed O'Brien, inclusive, chegou a dizer em uma entrevista recente que Glastonbury era "a mãe de todos os festivais" e a "casa espiritual" do Radiohead. O nono álbum de estúdio do Radiohead, A Moon Shaped Pool, foi lançado neste ano.