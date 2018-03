Radiohead confirma primeiro show no Brasil em março

O grupo britânico Radiohead confirmou nesta quarta-feira, 12, que fará o primeiro show no Brasil em março, ainda sem datas e locais confirmados. A banda já anunciou datas para o México e o Chile. É sua primeira turnê pela América Latina. Na Cidade do México, o grupo fará um concerto no Foro Sol, em 16 de março. Na terça, o site oficial dos britânicos confirmava data para show no Chile (27 de março, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, onde o time do Universidad Católica faz seus jogos). A Argentina, também confirmada, não tem ainda datas e locais. Os ingressos para os shows chileno e mexicano já estão à venda. A banda está em turnê promovendo seu mais recente disco, In Rainbows, que foi lançado primeiro para download gratuito no seu site. Veja também: Datas da turnê de Radiohead na América Latina O Radiohead não aceita que seus shows tenham patrocínio de empresas, então deverá ser um show caro e de risco para os produtores, embora seja um dos espetáculos mais aguardados da temporada. A cantora Madonna, por exemplo, tem um show patrocinado pela Renner e mais alguns subpatrocinadores, como TAM, Claro, Nokia e cartões Bradesco. Os organizadores do show tentaram obter verba da renúncia fiscal da Lei Rouanet para o show, pedindo R$ 14 milhões por intermédio do Instituto Illuminatus, mas desistiu por conta própria do pedido antes de ele ser examinado pelas comissões do governo.