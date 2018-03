Radiohead confirma datas para apresentações no Brasil

O site do grupo britânico Radiohead finalmente confirmou as datas de seus shows no Brasil em março. Serão duas apresentações: a primeira será no Rio de Janeiro, em 20 de março, na Praça da Apoteose; e a segunda em São Paulo, dia 22, na Chácara do Jockey, na Vila Sônia. O valor do ingresso - o mesmo para Rio e SP - é de R$ 200, e estudantes pagam meia-entrada. Segundo a Plan Music, responsável pelos shows, os ingressos começam a ser vendidos pela internet a partir da zero hora de 5 de dezembro. Em São Paulo, a bilheteria do estádio Pacaembu disponibilizará entradas a partir das 9 horas também do dia 5. No Rio, a bilheteria 1 do Maracanãzinho também é ponto de venda a partir das 9 horas do mesmo dia. Os shows do Radiohead no Brasil fazem parte do evento Just A Fest, que contará ainda com a participação de outros grupos, que serão anunciados em breve. Serão disponibilizados 35 mil ingressos para Rio e 30 mil para São Paulo. (Confira abaixo o serviço completo) América Latina A banda já havia anunciado datas para o México e o Chile. Na Cidade do México, o grupo fará dois concerto no Foro Sol, em 15 e 16 de março. No Chile, as datas são 26 e 27 de março, no estádio de San Carlos de Apoquindo, onde o time do Universidad Católica faz seus jogos. A Argentina, também confirmada, não tem ainda datas e locais. Os ingressos para os shows chileno e mexicano já estão à venda. A banda está em turnê promovendo seu mais recente disco, In Rainbows, que foi lançado primeiro para download gratuito no seu site. O Radiohead não aceita que seus shows tenham patrocínio de empresas, por isso o valor alto do ingresso. Contudo, o show é um dos mais aguardados da temporada. Serviço: Radiohead no Rio. Praça da Apoteose, 20 de março de 2009. Setores disponíveis e valores dos ingressos: Pista e Arquibancada - 35 mil ingressos Inteira: R$ 200,00 Meia/Estudante: R$ 100,00 Abertura das vendas: 5 de dezembro. Radiohead em SP. Chácara do Jóquei, 22 de março de 2009. Setores disponíveis e valores dos ingressos: Pista - 30 mil ingressos Inteira: R$ 200,00 Meia/Estudante: R$ 100,00 Informações para venda: - www.ingresso.com ou nos pontos credenciados - Pagamento nos pontos de venda - apenas em dinheiro - Limite de venda de 4 ingressos por pessoa - Não será efetuada devolução de dinheiro após a compra - Não será permitida a troca de ingressos após a compra Pontos de venda credenciados São Paulo: Bilheteria dos Estádio do Pacaembu. Rua Professor Passalaqua, S/n? Rio de Janeiro: Bilheteria 1 do Maracanãzinho. Professor Eurico Rabelo S/ n? - próximo a estátua do Bellini