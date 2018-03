Radiohead anuncia data do início da turnê pela América Latina

O grupo inglês Radiohead anunciou a primeira data de sua primeira turnê pela América do Sul. Segundo seu site oficial, o grupo tocará no dia 27 de fevereiro no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile). Trata-se de uma arena com capacidade para 25 mil pessoas no sopé das montanhas, na parte alta da cidade, e que é base dos jogos do time Universidad Catolica. Depois do Chile, o grupo confirmou shows na Argentina, Brasil e México, mas ainda sem as cidades, as datas e os locais. O Radiohead não aceita que seus shows tenham patrocínio de empresas, então deverá ser um show caro e de risco para os produtores, embora seja um dos espetáculos mais aguardados da temporada. A cantora Madonna, por exemplo, tem um show patrocinado pela Renner e mais alguns subpatrocinadores, como TAM, Claro, Nokia e cartões Bradesco. Os organizadores do show tentaram obter verba da renúncia fiscal da Lei Rouanet para o show, pedindo R$ 14 milhões por intermédio do Instituto Illuminatus, mas desistiu por conta própria do pedido antes de ele ser examinado pelas comissões do governo.