Radiohead, U2, Rihanna, Katy Perry e Rolling Stones preparam novos discos para 2016

David Bowie será a primeira grande estrela da música a trazer boas notícias aos fãs em 2016 com Blackstar, mas não será o único a brilhar em um ano no qual são esperados discos do U2, Radiohead, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Bruno Mars, Britney Spears, Katy Perry e até mesmo Rolling Stones.

Não é um mistério que no processo de Songs of Innocence, (2014), o U2 deixou praticamente prontas canções suficientes para um novo álbum, Songs of Experience, que será lançado em 2016 - talvez no final - para aproveitar a energia com a qual "nasceu" e com uma influência "dance e eletrônica".

Mais incerteza causa o que seria o primeiro disco de estúdio em uma década dos Rolling Stones. Porém, é preciso ter cuidado com o anúncio, porque foi Keith Richards quem, promovendo seu disco solo, mencionou a intenção de gravar as canções que acumulou nos dois últimos anos e o acordo da banda de entrar em breve no estúdio.

Notícias mais concretas há sobre o nono álbum do Radiohead, o primeiro após The king of Limbs (2011). Segundo o guitarrista Jonny Greenwood, a gravação terminou. "Há muito material, agora veremos o quanto é bom. Esperamos sair em turnê no ano que vem".

Rihanna, que tinha acostumado o mundo com um lançamento por ano, está há meses tentando ser Adele. Lançou até quatro supostos singles do disco, que inclusive chegou a divulgar o nome ANTI, mas segue sem revelar a data de lançamento.

Quem acaba de dar notícias de seu novo material é Kanye West. "Estou acabando meu disco", tuitou neste mês sobre o andamento de Swish, seu sétimo álbum de estúdio, e o sucessor dos aplaudidos Yeezus (2013) e My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

O ano que vem pode ser o de encerramento de uma longa seca fonográfica do Metallica. Já se passaram sete anos desde Death Magnetic (2008), do qual o guitarrista Kirk Hammet disse insistentemente que era "um bom ponto de partida" para seu próximo álbum, que "provavelmente chegará no final de 2016, no mais tardar no começo de 2017".

O Red Hot Chili Peppers é outro grupo que há anos não proporciona alegrias. I'm with you (2011) foi o último lançamento e foi mais criticado do que agraciado. O vocalista Anthony Kiedis confirmou que o grupo passou o último ano trabalhando com o produtor Danger Mouse "em canções que estão à altura das melhores escritas até hoje".

Um dos grandes sucessos de 2015 foi sem dúvida Uptown funk de Mark Ronson em parceria com Bruno Mars. Este, elogiado pela crítica e público por seu último disco, Unorthodox Jukebox (2012), atuará junto com o Coldplay no próximo Super Bowl. Seria um bom momento para apresentar o material que começou a compor na primavera.

Quem também conseguiu estender por outro ano o sucesso foi Katy Perry, a figura da música mais bem paga de 2015, segundo a revista Forbes. A californiana, que acaba de fechar a Prismatic World Tour, terá novo disco em 2016 segundo seu representante.

Já Britney Spears trabalha em seu nono disco de estúdio, que é esperado para a primeira metade do ano. Dele sabe-se que, após não conseguir o sucesso esperado com Will.i.am. como produtor de Britney Jean (2013), desta vez terá gente como DJ Mustard nos controles.

Outras divas pop que terão novos discos em 2016 serão Ariana Grande e Christina Aguilera, esta em dobro, já que anunciou um disco em espanhol (o primeiro desde 2000) e outro em inglês.

A todos eles é preciso somar os lançamentos confirmados de Suede (Night thoughts), Tindersticks (The waiting room), Sia (This is acting) e Savages (Adore Life) em janeiro; em fevereiro chegarão Bloc Party (Hymns), Elton John (Wonderful crazy night), Foxes (All I Need) e Animal Collective (Painting with) e, já em março, Primal Scream (Chaosmosis).

Em um cenário menos concreto, também devem ser lançados novos discos de Alice Glass e de sua ex-banda, Crystal Castles, assim como os de Frank Ocean, Haim, Kings of Leon, James Blake, No Doubt, PJ Harvey, ANOHNI (projeto da voz de Antony and the Johnsons) e M.I.A.