Rádio Eldorado comemora o Dia da Música Brasileira

Dezessete de outubro é o Dia da Música Brasileira e, pelo segundo ano consecutivo, a Rádio Eldorado celebra a data. A programação da rádio será 100% dedicada aos artistas que fazem a história da produção musical nacional, com um motivo a mais para comemorar: os 50 anos da Tropicália.

A atração principal da comemoração será o show exclusivo do Vanguart, às 21h, no Complexo Cultural Kallas, que tem entrada gratuita e será transmitido ao vivo pela Rádio Eldorado. Além do seu repertório, a banda mato-grossense, formada por Helio Flanders, Reginaldo Lincoln, David Dafré e Fernanda Kostchak, fará uma homenagem à Tropicália. O show contará com a apresentação de Roberta Martinelli.

Para celebrar 15 anos de carreira, o Vanguart lançou em abril seu quarto álbum de estúdio, Beijo Estranho, produzido por Rafael Ramos. Desde 2007, quando gravou seu primeiro disco, que leva apenas o nome do grupo, o Vanguart se mantém como importante fonte de inspiração para a música brasileira atual. Formada em Cuiabá e há uma década morando na capital paulista, a banda está entre as mais representativas do cenário nacional. Na apresentação para o Dia da MPB na Rádio Eldorado, o Vanguart mesclará músicas do seu primeiro álbum, como “Eu Preciso de Você” e “Quando Eu Cheguei na Cidade”, com canções de Beijo Estranho, cuja faixa-título recebeu recentemente o Selo Eldorado de Qualidade.

Além do show, a Rádio Eldorado apresentará programas especiais, boletins exclusivos sobre um dos períodos mais importantes da MPB, entrevistas e muito mais. Ao meio-dia, no ‘Som a Pino’, Roberta Martinelli bate um papo com as cantoras Karina Buhr e Maria Alcina. O programa terá duas horas de duração e os ouvintes poderão pedir músicas para tocar. No ‘Reserva Especial’, que começa às 14h, André Góis entrevista o jornalista Bento Araújo, criador do site Poeira Zine. Depois, às 15h, Emanuel Bomfim recebe convidados no programa ‘Geleia Geral’ para comentar a história e importância da Tropicália. Essa conversa será transmitida direto do Complexo Cultural Kallas, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Às 17h, tem o ‘Minha Canção Especial’. Sarah Oliveira conversa com Lulu Santos sobre o novo disco do cantor em homenagem a Rita Lee, um dos grandes nomes da história da MPB. Mais tarde, às 20h, Paula Lima apresenta ao vivo um ‘Chocolate Quente’ só com ícones da black music brasileira.

Confira a programação completa da Rádio Eldorado no Dia da Música Brasileira:

Direto de 1967

Um “giro de noticias”, com conteúdo das principais noticias de 1967, ano em que surgiu o Movimento Tropicalista.

Momento Superbacana

Boletins informativos, a cada hora, com as principais músicas da Tropicália e seus artistas mais emblemáticos.

A Moda e a Cidade – Especial Anos 60

Em boletins de um minuto, a jornalista Maria Rita Alonso comenta o impacto do Movimento Tropicalista na moda, desde 1967.

Cine Drops – Especial Cinema Novo

Marina Person comenta os principais filmes do Cinema Novo, uma das principais influências do período da Tropicália.

12h - Som A Pino – Sem Lenço Sem Documento

Roberta Martinelli apresentará uma edição especial, com duas horas de duração, contando com a participação das cantoras Karina Buhr e Maria Alcina. Além disso, os ouvintes poderão pedir músicas durante o programa.

14h - Reserva Especial – É Proibido Proibir

André Góis recebe o jornalista Bento Araújo, criador do site Poeira Zine e autor do livro “Lindo Sonho Delirante – 100 Discos Psicodélicos Brasileiros”.

15h - Geléia Geral

Emanuel Bomfim comandará um bate-papo com músicos e jornalistas, comentando os principais fatos do Movimento Tropicalista, suas influências e legado.

17h – Minha Canção

Sarah Oliveira conversa com Lulu Santos sobre o novo disco do cantor em homenagem a Rita Lee.

20h - Chocolate Quente Brazuca

Paula Lima fará um especial com músicas de Jorge Ben e Gilberto Gil. O programa terá meia hora dedicada a cada artista.

21h - Palquinho Parangolé

A Rádio Eldorado transmitirá ao vivo o show do Vanguart no Complexo Cultural Kallas, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

Serviço do show:

Quando: Terça-feira, 17 de outubro, às 21h.

Onde: Complexo Cultural Kallas (Avenida Mofarrej, 710, Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo).

Ingressos: Entrada gratuita.