Rádio britânica elege 'Billie Jean' a melhor música dance

A música Billie Jean de Michael Jackson foi votada a melhor música dance de todos os tempos pelos ouvintes da Rádio 2 da BBC. Escrita por Jackson e lançada no álbum Thriller, de 1982 - disco que é considerado a obra-prima do cantor - a faixa ganhou dois prêmios Grammy e ficou no topo das paradas em 1983. A música de Donna Summer, I Feel Love, que chegou ao topo das paradas em 1977, ficou em segundo lugar na pesquisa. Em terceiro lugar ficou a lenda do soul James Brown com a música Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine, de 1970. Do quarto até o nono lugar, foram votadas músicas house e dance dos anos 80 e 90. Em décimo ficou Key to My Happiness, do The Charades, de 1966. Um grupo de especialistas em música, incluindo DJs, fez uma lista de 20 músicas que então foram votadas pelos ouvintes via internet. As músicas, datadas entre 1966 e 2001 foram selecionadas pelo "mérito musical e a importância na narrativa da música dance britânica". Para Zoe Ball, a DJ da Rádio 2 da BBC que apresentou o programa com as dez melhores músicas dance, a música Billie Jean mostra "Michael Jackson em sua melhor fase, (...) é simplesmente perfeita". Inconfundível Quando foi lançado em 1982, Thriller reescreveu as regras do marketing da música pop, principalmente devido aos vídeos lançados, que usavam elementos cinematográficos pela primeira vez para divulgar uma música. O vídeo da música Thriller, por exemplo, foi dirigido por John Landis, mostrou Jackson como um zumbi, dura 14 minutos e foi produzido com US$ 500 mil. O álbum é apontado freqüentemente como o campeão de vendas de todos os tempos, com 65 milhões de cópias segundo o livro Guinness dos Recordes. Sete das nove faixas de Thriller chegaram às paradas mundiais. Jackson surpreendeu o mundo quando apresentou a famosa dança Moonwalk, em um especial de televisão para a gravadora Motown, em 1983. Já o início da própria Billie Jean é reconhecido instantaneamente devido às primeiras batidas na introdução. O vídeo também é um dos que marcaram a história da música pop. O engenheiro de som Bruce Swedien afirmou que, na época da gravação, Jackson pediu que a música tivesse "a melhor personalidade sonora que você puder colocar em uma música - começando com a bateria".