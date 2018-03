Racionais MC's lança a música 'Quanto Vale o Show?'

O grupo Racionais MC's lançou no início desta semana o primeiro single de seu novo disco. Quanto Vale o Show? está disponível para streaming (de 30 segundos) e compra (por R$ 1,99) com exclusividade na loja digital Google Play. O oitavo disco da banda, ainda sem nome definido, será lançado em dezembro.

Quanto Vale o Show? tem produção de Mano Brown e de DJ Cia, do grupo RZO. Em 2 minutos e 52 segundos de duração, Brown rima sobre a adolescência difícil nas ruas do bairro do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, e também fala sobre o começo da carreira. A canção mistura uma guitarra acelerada e a base de Gonna Fly Now, tema do filme Rocky.

Para o lançamento do novo disco no formato tradicional, o Racionais MC’s fará um show especial em 20 de dezembro, no Espaço das Américas, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.