Racionais MC's faz show em São Paulo com rappers da nova geração

O Racionais MC’s - formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay - sobe ao palco do Citibank Hall, no dia 9 de abril, em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 30 (meia-entrada pista) a R$260. O show ocorre às 23h30.

O show será um encontro dos experientes rappers e a nova geração do rap nacional, contando com a presença de convidados especiais, como o grupo 5 pra 1, Big e Boy Killa e da cantora Flora Matos, de acordo com um comunicado divulgado nesta semana.

A set list irá mesclar grandes sucessos, como Negro Drama, Da Ponte pra cá e Vida Loka, além das novas músicas do último CD, Cores e Valores. "O nosso público vem assimilando bem as novas músicas. A plateia de todos os lugares onde a gente tem tocado, canta e acompanha as inéditas", explica Blue, por meio da nota.

Além de marcar os dez anos do primeiro DVD do grupo, Mil Trutas Mil Tretas, 2016 também verá o lançamento do primeiro documentário oficial do Racionais MC’s, que contará a história dos 25 anos do grupo paulista, dirigido por Juliana Vicente (um teaser do filme vai ser exibido no show).

Clientes dos cartões Citi e Diners Club contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 17 e 19 de fevereiro. A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 20 de fevereiro. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Citibank Hall. O show é uma produção da Time For Fun.