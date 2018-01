Racionais MC's anuncia álbum de inéditas depois de 12 anos

O tempo ruim vai passar, é só uma fase: foi uma fase longa, mas 12 anos depois os Racionais MC's vão lançar um disco de inéditas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 22, na página oficial do grupo no Facebook. E também já tem show de lançamento marcado, para o dia 20 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site ticket360, e custam R$ 120 (R$ 60 a meia entrada).

O novo álbum ainda não tem nome, mas é o primeiro novo desde Nada Como um Dia após o Outro Dia, de 2002. No meio tempo, compilações, músicas inéditas lançadas avulsas na rede, shows, e dedicação a projetos solo. Edi Rock, por exemplo, lançou seu primeiro álbum "solo" em 2013: Contra Nós Ninguém Será. O disco contou com a participação, em algumas músicas, dos outros três Racionais: Mano Brown, KL Jay e Ice Blue.

O próximo show do grupo em São Paulo é no dia 16 de novembro, no Carioca Club Pinheiros. Eles voltam à capital paulista no dia 30 de novembro, para uma apresentação na Praça das Artes.

Mente do Vilão é uma das músicas inéditas lançadas depois do álbum de 2002. Ouça: