Racionais MC?s agora são Cavaleiros do Mérito Cultural No próximo dia 8, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva vai condecorar 46 personalidades com a Ordem do Mérito Cultural. Entre os nomes escolhidos, está o da banda de hip-hop paulistana Racionais MC?s, um dos mais populares grupos de periferia de São Paulo, e cujos integrantes apoiaram a candidatura Lula. Os raivosos Racionais agora são Cavaleiros do Mérito Cultural. Os manos conseguiram façanhas em sua carreira, e conseguem vender milhões de discos sem assinar contratos com grandes gravadoras e dependendo apenas de um esquema modesto de distribuição. Tornaram a musica Fim de Semana no Parque um dos hinos modernos da cidade de São Paulo, assim como Adoniram fizera no passado com Trem das Onze e Ronda. A lista dos condecorados desse ano, a 12.ª da história, saiu no Diário Oficial da União de sexta-feira, em decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A solenidade de entrega acontecerá às 16h, no Palácio do Planalto, em Brasília. Dos 46 contemplados, 41 estarão presentes, segundo o Ministério da Cultura (MinC). Receberão as insígnias das mãos de Lula e de Gilberto Gil, ministro da Cultura, 30 personalidades - das quais 8 serão homenageadas in memoriam, além de 11 grupos e instituições. Entre os homenageados, estão ainda José Mindlin, Sábato Magaldi, Amir Haddad, Lauro César Muniz, Tomie Ohtake, Mário Cravo Neto, Mestres Eugênio e Verequete, Laura Cardoso, Lygia Martins Costa, Vladimir Carvalho, Fernando Birri e o acordeonista Sivuca.