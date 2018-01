Racionais ganham mostra inédita que relembra a trajetória do grupo

O ano é 1988. Enquanto o Brasil aprovava a Constituição e começava a sentir os efeitos de uma jovem e esperada democracia, estabelecida depois de mais de 20 anos de ditadura militar no País, quatro homens do Capão Redondo cresciam à margem de tudo aquilo. A perspectiva de vida para quem vive nas “pontas da cidade”, seja no extremo sul ou no extremo leste de São Paulo, é diferente. Enquanto um “playboy de pele branca”, que estudou nos melhores colégios, dá um passo rumo ao estrelato, o moleque negro, pobre e favelado, sem qualquer possibilidade de ascensão, precisa dar cinco ou seis para continuar sobrevivendo. Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay, integrantes e fundadores dos Racionais, um dos mais representativos grupos de rap do País, deram vozes a muitos desses garotos.

Com um discurso contundente, batidas inteligentes e letras que relatavam o cotidiano de quem nunca era visto pelos governantes, os Racionais criaram a verdadeira trilha sonora dos excluídos. Era, portanto, o cidadão brasileiro da periferia, sendo protagonista da música pela primeira vez na história.

Há quase 30 anos na estrada, parte da trajetória do grupo poderá ser vista na exposição Racionais MC’s: Três Décadas de História, que será aberta na sexta-feira, dia 2 de junho, no Red Bull Station, no centro de São Paulo. A entrada é gratuita. O evento faz parte do Red Bull Music Academy Festival São Paulo, que faz sua primeira edição no Brasil de 2 a 11 de junho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mostra inédita traz mais de 500 itens dos Racionais. São vídeos e fotos que pertencem aos quatro membros da banda. Além dos artefatos de luxo, haverá também elementos cenográficos usados nos shows e peças clássicas como o primeiro mixer usado por KL Jay. “Quando começamos a conversar sobre a realização de uma exposição musical no local, os Racionais surgiram como primeira opção. São quase três décadas de carreira – que serão completadas em 2018 – e 20 anos de Sobrevivendo no Inferno (1997), o disco mais emblemático dos caras. Eles são fenômenos culturais e estão atrelados à história da cidade de São Paulo”, diz Fernando Velázquez, curador da exposição.

O espaço, que será dividido em dois andares, reunirá também objetos raros, como um quadro usado por Brown para escrever grande parte das letras dos Racionais. Os versos clássicos de Diário de Um Detento e Capitulo 4 Versículo 3 foram criados feitos ali, cercados pela pequena moldura de madeira facilmente quebrável. Na parte de trás do quadro, um escudo do Santos Futebol Clube e um coração vermelho com um “Eliane” escrito na parte central. Eliane Dias é o nome da mulher de Brown. Ela também é a responsável pela produtora Boogie Naipe, que cuida da carreira dos Racionais desde 2012. “A ideia começou a ser rascunhada em 2013, no aniversário de 25 anos de banda. “Queríamos, além da exposição, montar um documentário, mas ele não ficou pronto a tempo. Faltou masterizar. A gente deve finalizá-lo até metade do ano que vem, nos 30 anos de Racionais. Vale lembrar que os fãs foram fundamentais para que essa mostra se realizasse. Muitos dos objetos que serão expostos lá foram feitos por eles. Quadros, pinturas, cartas, etc.”, conta ainda Eliane.

Além dos objetos raros já citados, a exposição Racionais MC’s: Três Décadas de História contará com um belo acervo de imagens do alemão Klaus Mitteldorf. Fotógrafo dos Racionais desde 1994, quando conheceu Mano Brown e companhia durante um ensaio para a Revista Trip, Klaus registrou os momentos mais importantes da carreira deles, incluindo a capa de Sobrevivendo no Inferno (1997). “Aprendi o que é periferia por intermédio dos Racionais. Era assustador ver como as pessoas viviam ali no Capão Redondo na época da selvageria. Foi com eles que conheci a realidade do País. Fiquei chocado e, ao mesmo tempo, fascinado por tudo aquilo. Fotografei momentos importantes da carreira deles. No começo, eles eram tímidos e não sabiam se portar diante das câmeras. Hoje, no entanto, a história é outra”, afirma também Klaus.

Outros eventos. Além da exposição, Mano Brown, Ice Blue e Edi Rock também baterão um papo com fãs no próprio Red Bull Station no dia 5 de junho entre 19h e 21h. Na conversa, eles vão comentar o desenvolvimento da banda, os momentos mais importantes pelos quais passaram e como os discos dos Racionais se relacionam entre si. O jornalista André Caramante vai mediar o encontro. Antes disso, às 16h, o DJ e produtor KL Jay e seu filho Will apresentarão ao vivo músicas originais que foram sampleadas ou utilizadas como inspiração para compor algumas das faixas dos Racionais.

RACIONAIS MC’S: TRÊS DÉCADAS DE HISTÓRIA

Red Bull Station. Praça da Bandeira, 137, tel.: 3107-5065. 3ª a 6ª, 11h às 20h; sáb., 11h às 19h. Grátis. Até 11/6.