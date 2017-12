Racionais fazem show em SP para comemorar os 25 anos do grupo

Para comemorar os 25 anos de carreira, os Racionais MC's vão se apresentar no Citibank Hall, em São Paulo, no dia 6 de setembro. Clássicos como Diário de um Detento, Negro Drama, Capítulo 4, Versículo 3 e Mágico de Oz estarão presentes no repertório do grupo paulista. A pré-venda de ingressos começa em 7 de junho.

O lançamento da série de shows comemorativos aconteceu no último dia 9 de maio, no Rio de Janeiro. Segundo o grupo, foi apenas o primeiro passo de uma caminhada que pretende ser histórica e marcante não só para os Racionais, mas, principalmente, para os fãs.

Referência na história do rap nacional, o grupo de Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay surgiu no fim da década de 80. O sucesso veio em 1997, com o disco Sobrevivendo no Inferno. O álbum vendeu mais de 500 mil cópias.

A consagração veio nos dois discos seguintes. Raio X Brasil, de 1993, trazia músicas como Fim de Semana No Parque e Homem Na Estrada, que se tornaram hinos nas periferias de São Paulo.

Os lançamentos mais recentes são o álbum Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, de 2002, e o DVD Mil Trutas, Mil Tretas (2007), com participação de Jorge Ben.

Show Racionais MC's

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro. Sábado, dia 6/9, às 22h. Ingressos de R$ 30 a R$ 220.