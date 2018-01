Quinteto de Sopros Kaleidos faz concerto na Igreja da Paz

Formado por músicos que atuam em orquestras profissionais, como a Sinfônica do Estado de São Paulo e a Bachiana Filarmônica, o Quinteto de Sopros Kaleidos fará uma apresentação no domingo, 27, na Igreja da Paz, na Granja Julieta, zona sul de São Paulo. Para o repertório desta apresentação, os músicos selecionaram obras de Haydn, Mozart e Jacques Ibert. O concerto, que conta com patrocínio da Phonak, será gratuito e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde auditiva. Quinteto de Sopros Kaleidos. Igreja da Paz. Rua Verbo Divino, 392, Granja Julieta, zona sul de São Paulo. Domingo, 27. A partir das 17 horas