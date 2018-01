Queens of the Stone Age anuncia novo disco, 'Villains', e lança faixa inédita; ouça

O Queens of the Stone Age anunciou o lançamento do novo disco, intitulado Villains. O álbum foi produzido por Mark Ronson, que já trabalhou com Paul McCartney, Adele e Amy Winehouse. Villains conta com 9 faixas, entre elas, a The Way You Used to Do, que já está disponível para compra no iTunes (ouça abaixo).

Os detalhes sobre o trabalho foram divulgados em um vídeo postado nas redes sociais da banda. O clipe também apresenta um trecho de uma música inédita, chamada Feet Don't Fall Me. O vídeo foi o segundo a ser publicado pela banda no novo site interativo, divulgado na última segunda, 12, exclusivamente para antecipar Villains.

Villains será o sétimo disco de estúdio do Queens of the Stone Age. O álbum será lançado no dia 25 de agosto O último trabalho da banda foi Like Clockwork, de 2013. O grupo está com dez shows agendados para a turnê internacional, incluindo passagem pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Algumas das apresentações estão com os ingressos já esgotados.