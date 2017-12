Queen vai gravar sua primeira canção inédita em dez anos

O guitarrista e o baterista do Queen se uniram ao vocalista de blues Paul Rodgers para gravar uma canção sobre a Aids que está sendo divulgada como o primeiro trabalho do grupo britânico gravado em estúdio em dez anos. De acordo com um comunicado do grupo, "Say It's Not True" vai ser disponibilizado em download gratuito em tempo para o quinto concerto anual do Dia Mundial de Combate à Aids, que acontece em Johannesburgo no sábado. Rodgers, que ocupou o lugar do falecido vocalista Freddie Mercury numa turnê mundial da banda em 2005-2006, divide os vocais na faixa com o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor. A canção foi escrita por Taylor, responsável por sucessos da segunda fase do Queen como "Radio Ga Ga" e "A Kind of Magic." A banda se desfez em 1991, após a morte de Freddie Mercury em decorrência da Aids. Mas May, Taylor e o baixista John Deacon se reencontraram em 1997 para gravar a canção-tributo "No-One But You," lançada como single no início do ano seguinte. Desde então, Deacon se aposentou. May e Taylor criaram a organização beneficente 46664, de combate à Aids, com David Stewart, do duo de rock britânico Eurythmics. O nome da entidade é o número de detento que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela teve durante seus anos na prisão. O Queen foi um de vários grupos e artistas fortemente criticados nos anos 1980 por apresentar-se no resort sul-africano Sun City, aparentemente desafiando o boicote cultural ao apartheid.