Queen lançará álbum com canções inéditas

Uma grande notícia para os fãs do Queen. De acordo com Brian May, guitarrista da banda, será lançado um disco com faixas inéditas cantadas por Freddie Mercury. Em entrevista à rádio BBC, o músico contou que descobriu 19 gravações feitas por Mercury nos anos 80, no auge do grupo.

"Queen Forever é um álbum muito emotivo, formado por grandes baladas épicas e com som muito bom", afirmou May, que não definiu uma data exata para lançamento, apenas disse que deverá chegar ao mercado ainda este ano. "Nós descobrimos algumas canções com Freddie (Mercury) ao microfone e todos nós tocando, é bem legal. Trata-se de uma compilação, mas estará composta de um material que ninguém no mundo ouviu. Eu acho que as pessoas vão realmente gostar do que ouvirão", disse May durante a entrevista.

May explicou que o disco não foi lançado antes porque necessitava de arranjos musicais."Tivemos que começar do zero porque só tínhamos apenas alguns fragmentos. Mas, sabendo como teria sido se tivéssemos terminado, poder sentar e fazer com que isso acontecesse utilizando a tecnologia moderna", relatou.

Turnê americana. May percorrerá os EUA pela primeira vez em oito anos com o baterista Roger Taylor, também do Queen, e o jovem cantor americano Adam Lambert, que substitui Mercury, em uma turnê que será iniciada em Chicago, no próximo dia 19 de junho, e acabará em 20 de julho, em Columbia. Lambert, de 32 anos, surgiu no programa American Idol, sendo convidado pelos integrantes do Queen para tocar com o grupo na cerimônia dos prêmios MTV Europe Awards de 2011, onde o Queen recebu um prêmio como Ícone Global.

O mítico grupo, reconhecido por canções como We Are the Champions, Don't Stop Me Now e Somebody to Love, também trabalha na continuação do musical We Will Rock You.