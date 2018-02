Queen e Adam Lambert vão tocar no Rock in Rio Lisboa 2016

Depois de duas participações na Cidade do Rock no Rio, em 1985 e 2015, dessa vez com Adam Lambert, o Queen vai participar da edição portuguesa do Rock in Rio, em Lisboa, no dia 20 de maio de 2016 - a primeira noite do festival.

Esta será a primeira apresentação de Adam Lambert em Portugal, país que recebe o Queen pela segunda vez.

O Rock in Rio-Lisboa ocorre nos dias 20, 21, 26, 27 e 28 de maio de 2016, no Parque da Bela Vista, para uma edição especial que encerrará as comemorações dos 30 anos do maior evento de música e entretenimento do mundo.

Em 2015, o Queen fez 26 shows esgotados em mais de 10 países europeus, além das apresentações no Brasil.