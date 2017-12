Queen bate recorde de vendas e desbanca Beatles O grupo de rock Queen pode não ser tão aclamado pela crítica como os Beatles e os Rolling Stones, mas parece agradar bastante aos britânicos: acaba de bater o recorde de álbum mais vendido no Reino Unido de todos os tempos. A coletânea Greatest Hits vendeu mais de 5,4 milhões de cópias desde seu lançamento, em 1981, e deixou para trás Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. O grupo, composto por Freddie Mercury (vocalista), Brian May (guitarra), Roger Taylor (bateria) e John Deacon (baixo), ficou famoso nos anos 70 e 80 e fez hits, entre eles Bohemian Rhapsody e We Will Rock You. Além de encabeçar a lista dos álbuns mais vendidos no Reino Unido, o CD Greatest Hits II, do Queen, ficou em sétimo lugar. Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band ficou em segundo lugar, com 4,8 milhões de cópias, seguido por (What´s The Story) Morning Glory? , lançado em 2005 pelo Oasis, que conseguiu a marca de 4,3 milhões de cópias vendidas. Figuram também na lista discos de Dire Straits, ABBA, Pink Floyd, Michael Jackson e Madonna. A lista mostra que nem sempre os cantores e grupos considerados excepcionais pela crítica batem recordes de venda. Alguns dos mais reverenciados músicos dos últimos tempos como Bob Dylan e os grupos Rolling Stones e Sex Pistols não aparecem na lista dos 10 e nem dos 100 discos mais vendidos no Reino Unido. Confira a lista dos dez CDs mais vendidos no Reino Unido: 1. Greatest Hits - Queen (5.407.587) 2. Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band - Beatles (4.811.996) 3. (What´s The Story) Morning Glory? - Oasis (4.314.715) 4. Brothers In Arms - Dire Straits (3.956.704) 5. Gold - Abba (3.943.950) 6. The Dark Side Of The Moon - Pink Floyd (3.781.993) 7. Greatest Hits II - (3.644.619) 8. Thriller - Michael Jackson (3.578.107) 9. Bad - Michael Jackson (3.554.301) 10. The Immaculate Collection - Madonna (3.402.160)