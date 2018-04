Queda palco de show de Madonna na França causa 2.ª morte

Um operário britânico morreu após ter ficado ferido no desabamento do palco que estava sendo montado para um show de Madonna na cidade de Marselha, no sul da França, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

Um trabalhador francês, segunda vítima do acidente, morreu no local quando o palco desabou na quinta-feira. Outros oito empregados ficaram feridos, dos quais cinco estão em estado grave.

"O teto do palco desabou. Dois terços estavam prontos", disse à rádio France Info um representante da prefeitura de Marselha, Mauride Di Nocera.

A popstar norte-americana Madonna faria o show em Marselha em 19 de julho no estádio Vélodrome, do time de futebol Olympique de Marselha, mas o show foi cancelado imediatamente após o desabamento.

Madonna, que estava na Itália no momento do acidente, enviou uma mensagem declarando-se arrasada com as notícias. "Estou arrasada. Acabo de receber essa notícia trágica", disse a cantora em declaração postada em seu site na Internet.

"Estou rezando pelos feridos e suas famílias e quero transmitir minha solidariedade mais profunda a todos os afetados por essa notícia tristíssima", disse a cantora na quinta-feira.

A prefeitura disse, logo após o acidente, que todas as vítimas trabalhavam para uma empresa chamada Live Nation, que estava preparando o show.

(Reportagem de Francois Revilla e Gerard Bon)