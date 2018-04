Queda de palco de Madonna faz segunda morte

Um operário inglês morreu na madrugada desta sexta-feira, 17 (hora de Brasília), em um hospital da cidade francesa de Marselha e foi a segunda vítima fatal do acidente, ocorrido um dia antes, que envolveu a montagem do palco onde a cantora Madonna se apresentaria no próximo domingo.

Um trabalhador morreu no local e outros oito haviam ficado feridos, dos quais cinco com gravidade, quando o teto do palco desmoronou sobre os homens.

A cantora cancelou imediatamente a apresentação e divulgou nota oficial - ainda na quinta-feira - em que se declarava "arrasada pelas más notícias".

As autoridades francesas afirmam que as vítimas eram empregadas de megaprodutora de eventos Live Nation, empresa americana com sede em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles.