Quatro compositores na 3. ª eliminatória do Prêmio Visa O carioca Zé Paulo Becker, o mineiro Marcelo Onofri, a mato-grossense Lucina e o paulista André Abujamra são os quatro compositores da terceira eliminatória do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira, realizado pela Rádio Eldorado. A partir das 21 horas desta quarta-feira, no Teatro do Sesc Vila Mariana, Becker terá suas músicas interpretadas por Roberta Sá, cantora revelação de 2005, e por Alfredo Del-Penho. O próprio Becker vai tocar na violão no quarteto que acompanhará os cantores. Integrante do Trio Madeira Brasil e formado em música erudita, Becker iniciou a carreira como violonista e deu uma guinada para a música popular a partir de 1994. Das quatro composições que vai apresentar nesta quarta, duas - Rua Bariri e Há Miles Que Vêm pra Bem - têm letra de Aldir Blanc. As outras são Serena (parceria com Del-Penho) e Barriguda (com Thiago Amud). Marcelo Onofri, o segundo candidato da noite, ficou conhecido do público paulistano no Prêmio Visa de 2005, quando acompanhou ao piano a vencedora daquela edição, Izabel Padovani. A cantora retribui o gesto agora, interpretando as canções de Onofri: Eu Dança, Rio da Saudade, A Flor e o Caminho e O Farfalhar das Borboletas. Pianista, compositor e cantor, Onofri passou 14 anos na Áustria, onde consolidou um projeto musical ao lado de Izabel - resultado de seus estudos de música erudita e influências da música popular do Brasil ­-, com quem gravou o CD Hein. Seu trabalho mais recente, Temporâneo, reúne canções próprias, temas instrumentais e releituras de clássicos da MPB. Durante 25 anos, Lucina formou dupla com Luli (hoje Luhli) e teve várias canções gravadas por Ney Matogrosso (como Êta Nóis, Napoleão e Bandolero) e Zélia Duncan, sua parceira mais constante desde que desfez a dupla com Luhli. Lucina acaba de lançar pelo selo de Zélia (Duncan Discos) seu segundo e elogiado álbum-solo, A Música em Mim. Como o Visa não se restringe a novos e avalia o conjunto da obra do compositor, esta é para ela uma boa oportunidade de expor seu trabalho. Para esta noite Lucina escolheu duas parcerias com Zélia (Coração na Boca e Enfim), uma com Luhli (Choro de Viagem) e outra com Vicente Barreto (Música na Feira). André Abujamra já formou dupla com Maurício Pereira (Os Mulheres Negras) nos anos 80, depois criou o grupo Karnak, o projeto Fat Marley e, por fim, realizou trabalho-solo - o CD O Infinito de Pé - em 2004. Além de músico, Abujamra é ator e produtor e nesse meio tempo atuou em filmes e fez mais de 50 trilhas para teatro, cinema e televisão. Acompanhado de Curumin (bateria), Du Moreira (contrabaixo) e da própria guitarra ele vai cantar Arroba de Dor, O Dah Ho, O Infinito de Pé e Elevador. Prêmio Visa. Teatro do Sesc Vila Mariana (608 lug.). Rua Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje, 21 h. R$ 3 a R$ 6. Até 16/8.