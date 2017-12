Quatorze álbuns de Prince sobem nas paradas britânicas

LONDRES - Quatorze álbuns do astro pop norte-americano Prince voltaram a ocupar as primeiras posições das paradas britânicas desde sua morte repentina na semana passada, mas o novo álbum de Beyoncé, Lemonade, estreou já na liderança do ranking ao conseguir uma das vendas mais rápidas do ano.

O álbum The Very Best Of de Prince subiu para a segunda posição, Ultimate foi para terceiro, enquanto Purple Rain - OST, de Prince e sua banda The Revolution, avançou 51 posições para o quarto lugar, de acordo dados divulgados nesta sexta-feira pela Official Charts Company.

Mais três álbuns de Prince também ficaram entre os melhores colocados em vendas nesta semana: The Hits/The B-Sides em 13º lugar, Sign O’ The Times em 15º e 1999 em 28º posto. No total, 14 álbuns do cantor estão entre os 100 primeiros colocados.

O influente cantor, músico e compositor foi encontrado morto, aos 57 anos, na quinta-feira da semana passada em um elevador em seu complexo Paisley Park Studios, nos arredores de Minneapolis. A causa da morte ainda é desconhecida.

Lemonade, sexto álbum de estúdio de Beyoncé, vendeu 730 mil cópias na primeira semana, o que fez dele o segundo mais rapidamente vendido na Grã-Bretanha atrás apenas de Blackstar, de David Bowie, também deste ano, segundo a Official Charts Company.

Esse é o terceiro álbum da artista a liderar as paradas na Grã-Bretanha, após seu álbum de estreia em 2003, Dangerously In Love, e o de 2011, 4. Na parada de singles, a canção do rapper Drake, One Dance, ocupou o número 1 pela terceira semana, enquanto Cheap Thrills, de Sia, permaneceu em segundo pela quarta semana consecutiva.