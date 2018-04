Quarto disco dos Strokes deve chegar às lojas em 22 de março

O novo álbum do Strokes deve chegar às lojas dos Estados Unidos em 22 de março. A data está em um memorando da gravadora da banda, a RCA, que traz uma lista de futuros lançamentos. A informação foi publicada nesta terça-feira, 11, pelo site do semanário britânico NME.

Ainda sem título definido, o disco sucessor de First Impressions of Earth (2006) será o quarto da carreira da banda de indie rock novaiorquina, e terá dez faixas inéditas.

O novo álbum do grupo formado por Julian Casablancas (vocal), Albert Hammond Jr. (guitarra), Nick Valensi (guitarra), Nikolai Fraiture (baixo) e o brasileiro Fabrizio Moretti (bateria), conta com a produção de Joe Chiccarelli, que já trabalhou com o U2 e Beck.

Na segunda-feira, Casablancas publicou, em seu pefil no Twitter, uma imagem que pode ser a da capa do novo trabalho. O vocalista escreveu: "Exclusivo, confira a nova capa do disco dos Strokes". A arte traz imagem de um cenário com arco-íris, montanhas e cachoeira.