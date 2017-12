Quarteto Trash Pour 4 lança no Sesc o CD <i>Super Duper</i> Chico Buarque, Madonna, Alcione e a banda Nirvana marcam presença no Sesc Pompéia nesta noite. Não são exatamente os artistas, mas suas canções mais famosas - e de um jeito difícil de reconhecer aos primeiros acordes. As músicas estão no CD SuperDuper, que a banda Trash Pour 4 lança nesta quinta-feira. No novo trabalho, o grupo liderado pela vocalista argentina (que fala e canta sem o menor sotaque) Natalia Mallo, decidiu mostrar que não faz parte da moda de adoração ao pior dos anos 80. ?Como nosso primeiro disco era todo de músicas internacionais e muitas delas são daquela época, associaram a gente à festa Trash 80?s?, conta Natalia. Para ela, o nome do grupo pode ser o causador da confusão. ?A idéia era fazer uma brincadeira com a sonoridade, que lembra 3X4 (como as fotos para documentos)?. Para exorcizar as comparações, a TP4 resolveu dar novos arranjos a clássicos nacionais, internacionais e tudo mais que os agradasse. Entre as escolhidas estão Like a Virgin, cantada por Madonna, Maricotinha, de Dorival Caymmi, e Sufoco, sucesso de Alcione. Com o toque da Trash e a participação de Fernanda Takai (PatoFu), o desabafo da cantora se transformou em uma marchinha. ? Foi interessante usar uma voz tão suave em Sufoco, já que a Alcione tem aquele vozeirão?, avalia Natalia. A maior surpresa do álbum é o tratamento dado ao clássico do grunge, Lithium, do Nirvana, que foi gravado como um chorinho. ?O resultado ficou tão lindo que a canção virou nosso xodó?, orgulha-se. Outra faixa que empolga é Is This Love, o reggae de Bob Marley, que ganhou um quê de jazz. ?Sempre tentamos recriar, colocar outros elementos nas músicas, mas sem perder o ar de brincadeira?. Trash Pour 4. Part. esp.: Fernanda Takai.Sesc Pompéia (800 lug.).R. Clélia, 93, Água Branca, 3871- 7700. Hoje, às 21h. Preço: R$ 4 a R$ 12.