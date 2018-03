Quadro desconhecido fica famoso na Holanda por sair em um vídeo de Beyoncé

BRUXELAS - Um quadro de Wim Jansen, artista de Dordrecht, Holanda, que nunca foi famoso fora de sua localidade, agora conquistou fama em todo o país, depois de aparecer no vídeo de Beyonce, Hold Up, e agora será exposto no museu local.

Foi o curador do museu de Dordrecht, Sander Paarlberg, que, ao assistir ao vídeo em questão, do último álbum lançado por Beyoncé, Lemonade, reconheceu que era um quadro da sua cidade.

Desde então ele começou uma exaustiva busca para encontrar a obra, o que levou semanas, com a colaboração de várias pessoas que lhe mandaram mensagens com possíveis pistas, e há alguns dias a obra foi encontrada em uma pequena capela a 200 metros do museu.

“Há um momento no início do vídeo, quando durante a apresentação de Intro Denial, Beyoncé sai da piscina, e nesse instante, se você fixa bem o olhar, percebe que há um quadro, e é da minha cidade”, disse Paarlberg à EFE. Ele afirmou ter reconhecido imediatamente a paisagem “porque essa perspectiva foi pintada por muitos artistas ao longo da história”.

O quadro “despertou muita expectativa e muita gente de todo o país quer vê-lo”, disse o curador, de modo que em outubro ele será exposto no museu de Dordrecht, anunciou, que depois do descobrimento da obra foi entrevistado pelos principais jornais e canais de TV da Holanda.

Curiosamente, o curador do museu onde será exposto o quadro disse que “ele não é bom, é uma obra medíocre”.

E como esse quadro chegou a um vídeo de Beyoncé? “A obra está disponível na Internet em uma página chinesa, de maneira que os criadores do vídeo devem tê-lo tirado dali”, disse Paarlberg.

A fácil localização da imagem no Google quando se busca termos como “pintura tradicional”, ou “arquitetura tradicional” em inglês ajudou os produtores do vídeo a encontrarem o agora famoso quadro de Wim Jansen, que, segundo se acredita, foi pintado em torno de 1950.

Como resultado, Dordrecht, região localidade de 118.000 habitantes que fica perto de Roterdã, “agora se tornou conhecida de muita gente e deve atrair muitos visitantes, disse o responsável do museu.