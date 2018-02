Q Awards anuncia vencedores de 2010

O Take That fez a primeira aparição pública após o retorno e Robbie Williams à banda. O grupo foi introduzido no hall da fama da revista britânica Q, cuja premiação anual - o Q Awards - aconteceu em Londres nesta segunda-feira, 25.

A banda se reuniu recentemente para um novo álbum, Progress, que deverá ser lançado em 22 de novembro. Detalhes sobre o novo trabalho serão divulgados em uma entrevista coletiva nesta terça, 26. São esperadas, também, mais informações sobre os shows de divulgação do disco. Segundo o site NME, a turnê deverá ter 58 apresentações anunciadas.

Apesar das atenções voltadas para o retorno do Take That, Florence Welch, do Florence & The Machine, foi a grande vencedora do Q Awards 2010. Ela levou os prêmios de melhor música, por You've Got The Love, e cantora - categoria na qual concorria, entre outras, com Lady Gaga. Paolo Nutini ficou com o prêmio de melhor cantor, o Kasabian levou o de melhor turnê mundial e o The National o de melhor álbum, por High Violet.

Veja a lista dos vencedores do Q Awards 2010:

Música - Florence And The Machine, You Got The Love

Artista do momento - Plan B

Artista revelação - Mumford & Sons

Vídeo - Chase And Status feat Plan B

Performance ao vivo - Green Day

Hall da Fama - Take That

Compositor clássico - Neil Finn

Aposta - Clare Maguire

Ídolo - Madness

Heroi - The Chemical Brothers

Inspiração - Suede

Cantor - Palo Nutini

Cantora - Florence & The Machine

Inovação na música - Mark Ronson

Álbum - The National, High Violet

Turnê mundial - Kasabian

Ícone - Bryan Ferry

Álbum clássico - Wings, Band On The Run