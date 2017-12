Putin expressa pêsames pela morte de Mstislav Rostropovich O presidente russo, Vladimir Putin, expressou seu pêsames aos familiares do violoncelista e maestro Mstislav Rostropovich, que morreu nesta sexta-feira, 27, aos 80 anos. "Hoje ocorreram dois fatos muito tristes: Mstislav Rostropovich e Kiril Lavrov morreram", afirmou Putin. Lavrov, um grande ator de teatro e cinema, morreu aos 81 anos. Putin expressou seus "mais profundos pêsames" aos familiares de Rostropovich e Lavrov, ao destacar que "é uma enorme perda para a cultura russa", segundo a agência Interfax. Rostropovich, que fez 80 anos em 27 de março, sofria de uma doença grave e nos últimos meses foi operado duas vezes no Centro Oncológico de Moscou. Por ocasião de seus 80 anos, Rostropovich foi condecorado pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a Ordem ao Mérito "por sua contribuição ao desenvolvimento das artes musicais no mundo todo e seus muitos anos de atividade criativa". Apesar de seu fraco estado de saúde, o músico encontrou forças para assistir à homenagem no Kremlin no dia de seu aniversário, quando recebeu a condecoração pelas mãos de Putin. Entre seus numerosos prêmios também estão a Legião de Honra da França, os prêmios soviéticos Stalin e Lenin, o reconhecimento anual da Liga para os Direitos Civis, e Cavaleiro Honorário do Império Britânico. Rostropovich é considerado um defensor das liberdades civis e artísticas por ter, entre outras evidências, acolhido durante quatro anos em sua casa o escritor dissidente soviético Alexander Solzhenitsin, prêmio Nobel de Literatura em 1975.