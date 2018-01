Punks anti-Bush do NOFX tocam no Brasil A veterana banda punk NOFX, formada em Berkeley, Califórnia, há 23 anos, vai desembarcar no Brasil para uma série de shows. O primeiro é no Rio de Janeiro, no Claro Hall, dia 29 de setembro. Depois, tocam no Espaço Barigui, no dia 30. No dia 1.º de outubro, é a vez de São Paulo, no Credicard Hall. E a última data é em Porto Alegre, no dia 3, em lugar ainda não confirmado. Grupo que demonstra consciência política e social em cena, eles chegam a bordo de um novo álbum, Wolves in Wolves? Clothing, lançado em abril nos Estados Unidos pelo seu próprio selo alternativo, Fat Wreck Chords. Têm inúmeros fãs no Brasil, e são responsáveis por influenciar uma segunda onda do punk rock, abrindo caminho para grupos como Pennywise, Lagwagon, Strungout. Esquerdistas, eles costumam assumir bandeiras políticas abertamente. Em 2003, criaram o movimento de bandas Punk Voter, que insuflava a juventude americana a votar contra George W. Bush. O movimento continua na ativa, embora eles tenham sido derrotados pela reeleição de Bush em 2004.