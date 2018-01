Punk ou rock podem tirar as divas do topo das paradas?

Estrelas ascendentes como Lana Del Rey, A$AP Rocky e Howler também estão cotadas para explodir este ano, enquanto gravadoras saem em busca dos sucessos de amanhã.

Com faixas de guitarra e artistas masculinos se apresentando de forma tão proeminente em uma série de novas pesquisas musicais publicadas no início de 2012, divas como Lady Gaga, Adele e Beyoncé podem estar com seus reinados ameaçados.

E, mais uma vez, os Estados Unidos parecem estar ditando o ritmo, deixando a Grã-Bretanha, a outra potência musical global, tentando acompanhá-los.

"Ao preparar essa edição o que percebi é que há um campo muito amplo de coisas lá fora", disse Matt Wilkinson, o novo editor de música da revista britânica NME, que acabou de fazer uma lista das 100 bandas para ficar de olho em 2012.

"Nos últimos 12 meses os Estados Unidos ficaram na liderança do jogo em termos de grupos de guitarra e música independente, então eu espero uma reação da Grã-Bretanha este ano", disse à Reuters. "Estamos em meio a uma espécie de calmaria atualmente aqui".

DEL REY

Uma artista que deve alcançar o estrelato em 2012 é Del Rey, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Grant, uma norte-americana que provocou furor no ano passado com "Video Games", um sucesso no YouTube.

A revista NME decidiu não incluí-la em sua lista de 2012 porque achava que ela já estava estabelecida - na verdade, muitos dos trabalhos nas listas deste mês sobre "o próximo sucesso" já estão a meio caminho para a fama e a fortuna.

No caso de Del Rey, ela assinou com a Interscope, parte da Universal - a maior empresa de música do mundo - e lançará um álbum, "Born do Die", no final do mês.

Algumas pessoas questionam o modo como sua imagem foi fabricada para o sucesso e questionam se Del Rey pode manter as expectativas.

"O futuro de Lana Del Rey é um pouco incerto", disse Alexis Petridis, crítico musical do jornal Guardian, que votou em Video Games como a melhor canção de 2011.

"É discutível se Video Games acabará sendo a única coisa realmente notável sobre ela ou se é um presságio da grandeza por vir".

Para Wilkinson da NME, a rapper criada no Harlem Azealia Banks será a revelação de 2012.

"Estamos investindo tudo nela", disse. "Ela é ótima e totalmente emocionante. Mas ela conseguirá vender tantos discos quanto Adele? Provavelmente não".

Uma barreira pode ser o pouco espaço no rádio para a artista boca-suja, acrescentou.

Do outro lado do Atlântico, o "girl power" britânico deve vir da londrina Lianne La Havas, que aparece tanto na pesquisa "Sound of 2012" da BBC quanto na lista "Brand New for 2012" da MTV.

A BBC também aposta em Ren Harvieu como a provável sucessora de Adele, enquanto o pop sombrio de Charli XCX e os sons sentimentais de Delilah (Paloma Stoecker) animaram a MTV.