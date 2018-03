Punk brasileiro construiu identidade própria Há exatamente uma semana, Gastão Moreira estava uma pilha de nervos. Na sede da ST2, em São Paulo seria realizada a primeira exibição do documentário "Botinada", para poucos. Ali, a responsabilidade era grande. O fato é que estavam na platéia alguns dos pioneiros do movimento punk no Brasil: Clemente, do Inocentes, Fábio, do Olho Seco, Ariel, do Restos de Nada, e sua mulher Tina. Gastão passaria pela prova de fogo. "Se esses caras não aprovassem, não teria validade", disse Durante a sessão, olhos grudados na TV - e um misto de risos e saudosismo. Ao final, Gastão pôde respirar aliviado: a aprovação foi geral. Pelo menos, daqueles que lá estavam. Por que alguém demorou tanto para se dar conta de quão importante foi a trajetória do punk no Brasil? As teorias são as mais variadas. Para Ariel, símbolo da resistência do movimento, os punks já estão escaldados com gente que deturpa suas histórias. Acham que foram prejudicados pela incompreensão da mídia. Globo e "Fantástico", então, soam como insultos a eles. "O pessoal sentiu firmeza no Gastão. A gente passou a conhecer ele no Musikaos, ele deu muito espaço para nós. Deu liberdade para a gente falar", observa Ariel. Segundo João Gordo, do Ratos de Porão, Gastão se lançou num trabalho de arqueologia como nunca ninguém fizera antes. "O Brasil nunca deu importância para o punk", acredita. Nunca um movimento musical levou tão a ferro e fogo a máxima do ?faça você mesmo?. Com poucas referências do punk feito fora do Brasil e nenhuma grana, os adolescentes de periferia só tinham acesso a uma revista ou outra sobre o assunto. "Os office-boys eram a maioria, muitos trabalhavam em escritórios, no centro", descreve o escritor Antonio Bivar. Discos, então, eram artigos raros. Quem trazia do estrangeiro ou os conseguia com alguma importadora compartilhava com os amigos, fazendo cópias e mais cópias em fitinhas K-7. Diante da escassez de informações, resolveram dar identidade própria ao que seria o punk brasileiro, fazendo sua música, suas roupas, sua rebeldia. Daí, o surgimento das primeiras bandas, como Restos de Nada, Cólera, AI-5 e Condutores de Cadáver. "A gente se correspondia por carta com punks de outros países e percebia que em cada lugar o movimento tinha uma característica. Diferente de hoje: as bandas cantam igual na Inglaterra ou em Nova York", diz Clemente. "Ninguém se vestia como o outro, cada um tinha seu visual", conta Tina. Na época, lembra que a mãe costurava as roupas para ela. Mas nem todos os pais aceitavam assim que seus filhos usassem um visual agressivo: calças rasgadas, jaquetas, cabelos desgrenhados, correntes. Ainda mais quando eram suas filhas. Segundo Tina, a vida da mulher dentro do punk não era fácil. "Mulher sempre foi deixada de lado e com o punk não era diferente. A gente tinha de meter as caras, senão dançava. Eu sempre me impus", comenta ela. "Banda de mulher era muito difícil. As meninas não sabiam tocar e os caras não tinham paciência para ensinar." Ela conta que as pessoas nas ruas não entendiam aquelas garotas vestidas de sainha e maquiagem carregada. "Não sabiam se a gente era prostituta, palhaça", completa ela, que continua atuante no movimento até os dias de hoje. Eles contam ainda que muitos entraram para o movimento pelos mais diferentes motivos, seja pela roupa, pela música, pelas gangues. As brigas entre gangues deixaram marcas no movimento, assim como a rivalidade entre os punks de São Paulo e do ABC. Na opinião de alguns deles, a violência teria prejudicado a imagem do movimento. "Eu ia aos shows para assistir às bandas, porque gosto de som ao vivo. E havia essas gangues, que iam se encontrar para tirar rivalidade nos shows. Eu não achava legal", reclama Fabio, do Olho Seco. João Gordo diz que se afastou do movimento brasileiro justamente por causa das brigas. "Da cena mundial, nunca deixei de ser punk; sou muito mais punk que muito nego aí." Essas e outras histórias, como os pontos de encontro, a origem do punk em São Paulo e o celeiro do movimento no bairro de Vila Carolina, são retratadas também em "Botinada". Nesta terça-feira, às 19 horas, na Fnac Pinheiros, Gastão e companhia participam do coquetel de lançamento do DVD e conversam com o público sobre as três décadas de punk.