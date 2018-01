Público vai circular com mais facilidade entre os palcos do Lollapalooza

Já está quase tudo pronto para a quarta edição do Lollapalooza Brasil, que será realizada neste sábado, 28, e domingo, 29, no Autódromo de Interlagos. O destaque de 2015 fica por conta da estrutura dos palcos. Alvo de reclamações no ano passado, o trajeto entre os quatros pontos sofreu uma leve alteração para que os fãs circulem com mais facilidade, evitando muvucas, confusões e acúmulo de pessoas. Segundo a produção do festival, o som, antes baixo em algumas apresentações de 2014, também teve seu volume aumentado. O objetivo é fazer com que o volume de um palco não vaze para o outro.

A edição de 2015 também ganhou algo inédito: uma mini montanha russa, a exemplo do ano passado. Quem foi ao festival em 2014 pode se divertir na imensa roda gigante que dava uma bela vista panorâmica de todo o local.

De acordo com a organização do evento, os serviços de telecomunicações da região também foram acionados para evitar problemas com a cobertura 3G, como aconteceu no ano passado. Na ocasião, várias pessoas reclamaram da falta de acesso à internet durante os dois dias de festival. Um ponto com rede Wi-Fi deve ser instalado no Autódromo até o fim da semana. Estuda-se também a implantação de tomadas para a recarga de celulares e outros objetos eletrônicos.

O Chef Stage, local destinado a gastronomia popular, também ganhou um reforço por causa da alta demanda de 2014. Serão 90 opções de comida, além de food trucks espalhados por todo o local. O Palco Perry, voltado para a música eletrônica, também ficou maior. No ano passado, a capacidade do local era de 5 mil pessoas. Para esta edição do Lollapalooza, a capacidade foi elevada para 7 mil.