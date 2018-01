Público se emociona com show de Roger Waters no Rio Aos 15 minutos deste sábado o baixista do Pink Floyd, Roger Waters, encerrou o show Dark Side of the Moon na Praça da Apoteose lotada. Foram duas horas e 45 minutos de apresentação com duas pequenas interrupções. Uma, inesperada, quando uma pane desligou o som e apagou as luzes do palco. A outra interrupção foi regulamentar, para dar início à parte final do show com as músicas do famoso disco Dark Side of the Moon. No fim da primeira parte, um enorme porco inflável cor-de-rosa onde estavam escritas frases políticas em inglês e português foi solto para subir. O público cantou e dançou as 10 músicas do disco Dark Side of the Moon e no bis emocionou-se quando o coro infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro cantou Another Brick In The Wall - Part 2. Simpaticamente, Roger Waters chamou as crianças em português e no fim abraçou uma por uma. Segundo a Polícia Militar, havia 35 mil pessoas na Praça da Apoteose, mas não houve nenhum incidente grave. As únicas ocorrências policiais foram as detenções de 25 flanelinhas. Os três postos de atendimento médico só atenderam casos de bebedeira ou pessoas que sentiram falta de ar por causa do calor. Roger Waters repete o show na noite deste sábado, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A apresentação está marcada para começar às 21 horas e os ingressos estão esgotados.