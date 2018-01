Público lota Canecão na estréia de <i>Carioca</i>, de Chico Buarque Às 22h em ponto, cantando Voltei a cantar, Lamartine Babo e Mambembe, Chico Buarque de Holanda deu início ao show Carioca no Canecão na noite desta quinta-feira . A casa estava lotada desde antes das 21h. Entre os presentes estavam o ministro da Cultura, Gilberto Gil, com a mulher Flora, e as irmãs de Chico, Pii e Miúcha, e o irmão, Sergito. Personalidades também prestigiaram a estréia do show Carioca, que é uma ode ao Rio de Janeiro. Destacam-se o cineasta Cacá Diegues com a mulher Renata, a atriz Tônia Carrero com o neto Miguel Thieré, o escritor João Ubaldo Ribeiro e a mulher Berenice, a atrizes Sonia Braga, Marília Pera e Camila Pitanga, o cantor Erasmo Carlos com o filho Leonardo, e João Donato, que é parceiro de Chico na música Cadê Você. A temporada que começou nesta quinta-feira dura até 11 de fevereiro, com shows de quinta à domingo, e já está com a lotação praticamente esgotada. Há a possibilidade de haver uma extensão da temporada na semana após o carnaval.