Público leva uma hora para conseguir comer no Lollapalooza

A fila para a chamada feirinha gastronômica ficou superlotada no início da noite deste sábado, 6, no festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Por volta das 19h, várias pessoas reclamavam da demora para comprar fichas nos caixas espelhados pelo local. Mesmo com a alta demanda, não houve falta de comida.

A reportagem do Estado demorou quase 35 minutos para efetuar a compra dos tickets e outros 25 para conseguir adquirir a comida. Mais cedo, às 14h, o tempo de espera foi de apenas 15 minutos. "Desisti da comida mais refinada. Vou deixar para comer em casa mesmo. Mais cedo até que estava tranquilo, mas agora, sem condições", afirmou a recepcionista Jéssica Gonçalves Saiti, de 25 anos.

O espaço começou a ficar lotado no período da noite, quando os fãs já marcavam presença para o show do Muse, principal atração da noite. Os banheiros também ficaram lotados no início da noite deste sábado, 6. O tempo médio de espera para conseguir ir ao banheiro masculino, próximo ao palco principal, foi de 20 minutos.