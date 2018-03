Público enfrenta garoa para chegar no Motomix Sob uma forte garoa, o público que fazia fila em frente ao Espaço das Américas, onde será realizado o Motomix Art Music, começou a entrar no local por volta das 21 horas, horário previsto para a abertura dos portões. Os 8 mil ingressos colocados à disposição já estão esgotados, mesmo depois da confusão criada entre organização e Prefeitura. Muitas pessoas chegaram ao local na tarde de hoje e estavam revoltadas com a falta de organização do evento, sobretudo com o desencontro de informações. "Foi uma surpresa ao ver a informação na internet ontem de que o evento seria cancelado. Eu quase não dormi", disse o estudante Diego Cardoso, de 19 anos. "Acho muita falta de respeito, porque foi tudo falado muito em cima da hora. Só pode ser culpa da organização", observou sua amiga, a também estudante Priscila Vargas de Morais, de 18. A dupla pagou seus ingressos para assistir a todas as atrações, mas só iria ver os shows de hoje, que incluía Franz Ferdinand e Art Brut. "Provavelmente não vamos voltar amanhã, porque a gente se programou para assistir aos shows direto", afirmou Diego. Segundo a organização do Motomix, quem utilizar o ingresso apenas em um dos dois dias não poderá pedir reembolso parcial do dinheiro. Amanhã, a abertura dos portões está marcada para as 14 horas e o início dos shows, às 15 horas.