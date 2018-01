Público chega cedo para guardar lugar perto do palco, no Rock in Rio

Cerca de 300 pessoas aguardam para entrar no Rock in Rio desde cedo. A Cidade do Rock só será aberta às 14 horas mas os primeiros a chegar já estavam nas proximidades do terreno, na Barra da Tijuca, às 8 horas. Elas fazem questão de ficar na grade junto ao palco, daí o sacrifício de passar tantas horas sob sol forte.

"Cheguei de São Paulo às 7 horas, peguei um frescão no aeroporto e cheguei aqui às 11. Quem quer grade tem que ser assim. Você compra duas garrafas de água e vai tomando e depois eles servem para fazer xixi", contou o radialista Tiago Alexandre Pereira, de 33 anos.

O estudante de medicina Ivan Oliveira, de 25 anos, matou a prova de anatomia para ficar na fila. "Trouxe água e sal, para o caso de passar mal", disse o universitário, que gosta de todas as atrações desta sexta, 18, no Palco Mundo, mas especialmente o Queen, a principal delas, que só deve subir ao palco depois de meia-noite.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São esperadas 85 mil pessoas na abertura dessa sexta edição carioca do Rock in Rio. Os portões abrem às 14 horas, mas no Palco Sunset, destinado a encontros musicais e que tem como atração principal uma homenagem à cantora Cássia Eller, os trabalhos só começam às 15 horas. O Palco Mundo abre às 19 horas. A ordem das atrações é: homenagem aos 30 anos do Rock in Rio, com artistas que participaram de outras edições, The script, OneRepublic e Queen, com o cantor Adam Lambert.